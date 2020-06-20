KSK’de Onuralp şoku

ING Basketbol Süper Ligi'nde kadroyu büyük oranda koruma hedefiyle iç transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka'da kısa forvet Onuralp Bitim'in ücretini tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe federasyon kanalıyla ihtar çektiği öğrenildi. Geçen sezon başında şampiyon olan Anadolu Efes'ten kadroya katılan 21 yaşındaki oyuncu, korona virüs salgını yüzünden 3 ay erken noktalanan ligde 4.6 sayı, 1.7 ribaund ortalamaları tutturdu. Karşıyaka'nın eski oyuncularından Mustafa Kemal Bitim'in de oğlu olan Onuralp, yeşil-kırmızılı formayla All-Star 2020'de smaç şampiyonluğu yaşadı. KSK'de daha önce maaşlarını alamadığı için sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı fesheden Crocker, Morgan ve Triche ile yollar ayrılmış Nusret ve Yunus ile sözleşme yenilenmiş Metecan, Taylor ve M'Baye'yle ile de prensipte anlaşma yapılmıştı.