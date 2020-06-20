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Haberler Spor M.City’de Sane şoku

M.City’de Sane şoku

M.City’de Sane şoku
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, geleceği hakkında uzun süredir belirsizlik olan Leroy Sane'nin "ayrılık" kararı aldığını söyledi. Alman oyuncunun teklifleri reddettiğini belirten Pep Guardiola, "Leroy Sane sözleşmesini uzatmak istemediğini söyledi. Ya bu yaz, ya da önümüzdeki yaz gidecek. Kulüp onunla birkaç kez konuştu, teklifleri reddetti, başka bir takımda oynamak istiyor. Bu yaz kulüp onun için bir takımla anlaşırsa ayrılacak, anlaşılamazsa gelecek yaz sözleşmesi bitince ayrılacak" ifadelerini kullandı. Manchester City'de 134 karşılaşmada görev alan Leroy Sane 39 gol, 45 asistlik performans sergiledi.

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