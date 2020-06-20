Messi için flaş iddia

Barcelona'daki geleceği belli olmayan Lionel Messi ile ilgili her yeni gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Kulübü ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Arjantinli yıldızın İspanya'da devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu oldu. Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Arjantinli yıldız, 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayacak. Profesyonel kariyerinin tamamanı Barcelona'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu, sözleşme bitimiyle de futbolu bırakacak.

33 MAÇTA 26 GOL KAYDETTİ

Futbola başladığı Newell's Old Boys'ta futbola veda etmek istediğini açıklayan Lionel Messi, sözleşmesinin bitiminin ardından kalıp kalmayacağına karar verecek. Bu sezon da Barcelona'nın liderliğinde önemli pay sahibi olan dünya yıldızı Messi, İspanyol deviyle çıktığı 33 lig karşılaşmasında 26 gol kaydetti.