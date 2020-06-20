Ronaldo’nun kız kardeşi Sarri’ye çattı

Juventus'un İtalya Kupası'nı Napoli'ye kaybetmesi sonrası Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, teknik direktör Maurizio Sarri'nin oyun anlayışını eleştirdi ve Portekizli oyuncuya sahip çıktı. Elma Aveiro, Instagram hesabından Ronaldo'nun fotoğrafını paylaştı ve "Daha ne yapabilirsin ki? Canım benim, kendi başına mucizeler yaratamazsın. Bu nasıl bir oyun anlayışı anlayamıyorum. Neyse, başını dik tut, elinden daha fazlası gelmez." açıklamasıyla Sarri'ye çattı. Maç boyunca net gol şansı yaratmakta zorlanan Juve'de eleştiri okları Sarri ve Ronaldo'ya yöneltilmişti.

İKİ KEZ ÜST ÜSTE KAHROLDU

Torino ekibi, İtalya Kupası finalinde 90 dakikası 0-0 biten maçta Napoli'ye penaltı atışları sonucunda 4-2 kaybetmişti. Cristiano Ronaldo kariyerinde ilk kez üst üste iki finalde sahadan mağlup ayrılan taraf olurken daha önce de İtalya Süper Kupası'nı Lazio'ya boyun eğmişti