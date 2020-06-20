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Haberler Spor Sivasspor’da 3 yıldız yok

’da 3 yıldız yok

Sivasspor’da 3 yıldız yok
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçına 3 yıldız oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızıbeyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ile hücum hattının önemli ismi Mert Hakan Yandaş kritik maçta forma giyemeyecek. Ayrıca orta sahanın etkili ismi Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konya'ya götürülmeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 yıldız oyuncunun yokluğunda kadro kurmakta zorlanırken on biri maç öncesi şekillendirecek. Bu arada takıma 6. kez korona virüs testi yapıldı.

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