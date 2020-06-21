Fenerbahçe Kasımpaşa virajında

Sarı-lacivertlilerin sınavı saat 18.30’da başlayacak, Fırat Aydınus düdük çalacak

Geçen hafta sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden hafta içinde de Trabzonspor'a mağlup olarak kupa macerasına nokta koyan Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya bu mücadelede kayıp istemiyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı kırmızı kart cezalısı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Takımda Serdar Aziz'in durumu ise belirsizliğini koruyor.



ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. İki ekip arasında geride kalan 33 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 81 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.