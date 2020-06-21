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Haberler Spor Kasımpaşa - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

, ’in 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

21.06.2020, 18:36

Süper Lig, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası geçtiğimiz hafta yeniden başladı. 28. hafta müsabakalarıyla devam eden ligde Fenerbahçe, Kayserispor maçı sonrası Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan iyi haber geldi.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

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