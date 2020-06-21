KSK’de gündem kongre

Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, “Turgay başkan göreve devam ederse karşına kesinlikle liste çıkarmayız” dedi

Karşıyaka'da korono virüs nedeniyle ağustos ayında yapılacak olan genel kurul öncesi kulislerde hareketli günler yaşıyor. Kongre öncesi Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılı kulüpte uzun yıllar yöneticilik yaptığını belirten Akacun, "Yaptığım görüşmeler dostlarımla fikir alışverişi. Turgay Büyükkarcı yönetimi yaşanan istifalar sonrası güç kaybetti. Eğer Turgay başkan, 'Ben yoruldum, devam etmeyeceğim. Yönetimi güçlendiremedim' derse biz ortaya çıkar ve güçlü bir yönetim oluşturmak için de kolları sıvarız.



İKİNCİ LİSTE OLMAZ

Ancak Başkan Turgay Büyükkarcı yola devam edecekse kesinlikle genel kurulda ikinci bir listeyle çıkmayız. Çift liste kulübe sadece zarar verir" dedi. Önceliklerinin genel kurul değil futbol takımının oynayacağı Play-Off olmasını gerektiğini ifada eden Kaan Akacun, "Futbol takımının kaderi henüz belli değil. Biz camia ve belediye olarak futbol ekibimize zorlu maçlar öncesinde nasıl yardım ederiz onun düşünmeliyiz" diye konuştu. Akacun, eski başkanlardan Cenk Karace'ye başkanlık teklifi sunmuş ve Cihan Büyükoral'dan da destek istemişti.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ