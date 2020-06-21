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Haberler Spor Menemen güldü Bal-Kes yıkıldı

Menemen güldü Bal-Kes yıkıldı

Menemen güldü Bal-Kes yıkıldı
Giriş Tarihi: 21.6.2020
TFF 1.Lig'de sponsorları aynı iki takımın Balıkesir'deki mücadelesinde kazanan Menemen oldu. Evinde 9 maçtır kazanamayan Ekol Hastaneleri Balıkesirspor taraftarlarını yine üzerken Ekol Göz Menemen 6 maç sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. Balıkesir'de sarı kart gören Antonio Mrsic ile Berat Aydoğdu cezalı duruma düştü. Bu iki oyuncu Hatay deplasmanında yer alamayacak. Menemenspor'da ise Muhammed Ali, Mustafa Çeçenoglu, Trtovac maça üçer sarı kartla ceza sınırında çıktı. Sarı kart gören Mustafa Çeçenoğlu cezalı duruma düştü. Ekol Göz Menemenspor ligin ilk yarısında oynanan maçta Ekol Hastaneleri Balıkesirspor'u takımdan ayrılan Ali Özgün'ün attığı golle 1-0 yenmişti.
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