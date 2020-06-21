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Nefesler tutuldu

1. Lig’de 43 puanlı Altay, bugün 45 puana sahip Akhisarspor’u ’nda 20.00’de konuk edecek

Nefesler tutuldu
Giriş Tarihi: 21.6.2020
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Altay ve Akhisarspor bugün Bornova Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ege derbisindeki kritik mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Korona virüs tedbirlerinden dolayı maç seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sport Max 1'den naklen yayınlanacak. İzmir ekibi, topladığı 43 puanla averajla 7. sırada yer alıyor. Akhisarspor'da 45 puanla sıralamada 5. durumda. Ev sahibi Altay'da sarı kart cezalısı forvet Yaser dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Akhisarspor da ise Muhammet Reis, Alperen, Ergin Keleş ve Hasan Ali forma giyemeyecek. Akhisarspor, rakibi Altay'la bundan önce oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanma başarısı göstermişti.
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