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Haberler Spor Alanyaspor-Trabzonspor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja çıkan , Aytemiz 'a konuk oluyor. Galatasaray ve 'un puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma ve zirveyi geri alma şansı yakalayan bordo-mavili ekip mutlak 3 puan amacı ile sahaya çıkacak. İlk 11'ler belli oldu.

Alanyaspor-Trabzonspor I CANLI ANLATIM

22.06.2020, 20:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,20:56

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, ligin dişli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın hemen ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Hosseini, Pereria, Novak, A. Parmak, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, A. Ömür, Sörloth.

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

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