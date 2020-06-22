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Alanyaspor-Trabzonspor I CANLI ANLATIM

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma ve zirveyi geri alma şansı yakalayan bordo-mavili ekip mutlak 3 puan amacı ile sahaya çıkacak. İlk 11'ler belli oldu.

22.06.2020, 20:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,20:56