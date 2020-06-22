Beyaz nokta hiç yaramıyor

Süper Lig'de bu sezon Göztepe'ye lehine verilen penaltı atışları hiç yaramadı. Lig maratonunda 28 maçta 6 kez lehine penaltı kararı verilen Göztepe, bu penaltıların sadece 4'ünü gole çevirmeyi başardı. Ancak gole çevirilen 4 penaltının yalnızca 1'i Göztepe'yi galibiyete taşıdı. Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında sahasında Konya'ya karşı kazandığı penaltı atışını gole çevirerek karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

TOPLAMDA 8 PUAN KAYBETTİ

İzmir ekibi, 13. haftada F.Bahçe'ye karşı da penaltı atışını gole çevirmesine karşın maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Göztepe, geçen hafta evinde evinde penaltı atışını gole çevirdiği maçta Trabzonspor'a 3-1, bu hafta ise deplasmanda Malatyaspor'a 2-1 kaybetti. Göz-Göz'ün 4-0 kazandığı Kayseri maçında Serdar, 0-0 berabere kaldığı Denizli maçında Soner penaltı kaçırdı.