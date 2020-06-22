Bunu hep yapıyor

Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası sezona yeniden dönüş yapan Göztepe, Trabzonspor'dan sonra düşme potasındaki Yeni Malatyaspor'a yenilerek şaşırttı. Şampiyonluk ve Avrupa Ligi mücadelesi veren ekiplere karşı aldığı başarılarla adından söz ettiren Göz-Göz, düşme hattına ise iki sezondur hayli cömert davrandı.

ZİRVEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sarı-kırmızılılar, son iki yılda düşme potasında ecel terleri döken rakiplerine karşı varlık gösteremedi. Göztepe, iki sezonda ateş hattında yer alan 6 ekiple yaptığı 6 maçta da yenilirken 18 puanlık bir kayıp yaşadı. Geçen sezon son sırada yer alan Alanya, Akhisar ve Erzurumspor'a 1-0 yenilen Göz-Göz, bu yıl da ilk yarıda düşme hattındaki Kasımpaşa'ya 4-1, dibe demir atan Kayserispor'a de 1-0 yenilerek 3'er puana hediye etmişti.

TRABZON'U YENDİ

İzmir ekibi Trabzonspor'u ilk yarıda yenerken evinde Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarıkırmızılılar ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'u yine dış sahada 1-0 mağlup ederken sahasında 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı.



MALATYA'YA CAN VERDİ

Düşme potasındaki ekiplere karşı varlık gösteremeyen Göztepe, Yeni Malatya'ya da can verdi. Ligde 12 maçtır kazanamayan Doğu ekibi 2020 yılındaki ilk galibiyetini Göztepe'den aldı. Göztepe maçına gelene kadar 12 maçtan 10 yenilgi, 2 beraberlik çıkarabilen ve sadece 2 puan alan Yeni Malatya ekibi, renkdaşından aldığı hayati 3 puanla lige yeniden tutundu.