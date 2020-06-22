Emre tribünden destek verdi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında arkadaşlarına tribünden destek oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapılan maçta yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, stada takımdan ayrı özel aracıyla geldi. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini yapacak yıldız oyuncunun, karşılaşma boyunca mücadele ile ilgili bol bol not aldığı dikkatlerden kaçmadı. Kasımpaşa'da ise teknik direktör Fuat Çapa, geride kalan hafta kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.