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Haberler Spor Göztepe'den taraftarlarını üzen seri

'den taraftarlarını üzen seri

'un ardından BtcTurk 'a da yenilen , son 6 maçında 5'inci yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalan Göz-Göz, Avrupa kupalarına katılma umudunu da mucizelere bıraktı.

Göztepe'den taraftarlarını üzen seri

22.06.2020, 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,12:17

Süper Lig'de koronavirüs arası sonrası Trabzonspor'un ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da boyun eğen Göztepe, son 6 maçında 5'inci yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı. Bu süreçte sadece erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e 3-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Yeni Malatyaspor'a da 2-1 kaybetti. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalan Göz-Göz, Avrupa kupalarına katılma umudunu da mucizelere bıraktı.

Göztepe söz konusu son 6 maçında yalnızca 4 gol atabildi. Atılan gollerin 2'si penaltıdan gelirken, takımın ofansif alanda etkisizliği gözlerden kaçmadı.

Gidişatın farkında olduklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, "Bu kötü duruma son vermek için gerekenleri yapacağız" dedi. Palut'un kalan maçlarda performansı hayal kırıklığı yaratan oyuncuları kızağa çekeceği ve daha çok forma için mücadele edecek genç isimleri sahaya süreceği ifade edildi. Yönetimin ise futbolculara ciddi uyarılarda bulacağı vurgulandı. Göztepe bu hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'la oynayacak.

DHA

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