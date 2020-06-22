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Karapınar’dan 2 değişiklik

’nin teknik sorumlusu, Serdar ve Zajc’ın yerine Ozan ve ’na şans tanıdı.

Karapınar’dan 2 değişiklik
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarılacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu ilk 11'e dahil etti. Ligde geride kalan hafta Hes Kablo Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Ozan Tufan'ın bu cezası, TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 karşılaşmaya indirilmişti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa karşısında savunmada görev yaptı. Kanarya'da geçen hafta yedek soyundurulan Kosovalı golcü Vedat Muriç ise 11'de forma giydi.

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