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Haberler Spor KSK’de gündem şampiyonluk

KSK’de gündem şampiyonluk

Genel kurulda yerniden başkanlığa aday olacağını açıklayan , “Gündemizde yok, 2. Lig’e yükselmek var” dedi.

KSK’de gündem şampiyonluk
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Karşıyaka'da Ağustos ayında yapılacak genel kurul öncesi başkan Turgay Büyükarcı, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında göreve yeniden aday olduğunu ancak gündemlerinin ilk sırasında futbol takımının oynayacağı Play-Off maçlarının olduğunu söyledi. Kulübün geleceğini dizayn etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Turgay Büyükkarcı, "Yönetim olarak bizim gündemimizde seçim yok. Bizim önceliğimiz amiral gemimiz olan futbolun oynayacağı Play-Off karşılaşmaları. Bu sezon futbol şube yönetimi, teknik heyet ve oyuncular büyük emek verdi. Federasyonun vereceği karar ne olursa olsun şampiyon olmak için mücadelemizi vereceğiz.

EN ÖNEMLİSİ GÜVENİRLİK
Umarım gelecek sezon üst lige çıkar ve futbolda adım adım layık olduğumuz yere emin adımlarla ilerleriz" dedi. Görevde oldukları 2.5 sene içinde en büyük kazanımlarının 108 yıllık kulübün kaybettiği güveni kazanmak olduğunun altını çizen Büyükkarcı, "Çok şükür bugün herkesin güvendiği ve destek olmak için çabaladığı bir yönetim olduk. Bu güveni kazanmak sportif başarılar kadar önemli. 1.5 sene içinde yönetimimiz maddi-manevi olarak önemli destekler verdi. Söz verdiğimiz gibi hiçbir zaman taraftarımızın kafasını öne eğdirmedik, eğdirmeyeceğiz. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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