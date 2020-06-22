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Haberler Spor Menemenspor, Play-Off inancını artırdı

, Play-Off inancını artırdı

Göz , Play-Off inancını artırdı. Teknik direktör Cenk Laleci kalan 5 maçta 15 puana talip olduklarını söyledi. Laleci,"5 final maçımız var. karşılaşması son derece önemliydi. Zorlu bir maçı kayıpsız atlattık" dedi.

Menemenspor, Play-Off inancını artırdı

22.06.2020, 13:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,13:09

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra çıktığı ilk maçta deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, Play-Off inancını artırdı. Teknik direktör Cenk Laleci kalan 5 maçta 15 puana talip olduklarını söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden genç teknik adam, "5 final maçımız var. Balıkesirspor karşılaşması son derece önemliydi. Zorlu bir maçı kayıpsız atlattık.

Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar da başarılı olacaklarına inanıyor. Hep birlikte hedefe ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. Menemenspor kalan 5 karşılaşmada Boluspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bursaspor (D) ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

DHA

Nefesler tutuldu

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