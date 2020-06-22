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Haberler Spor Taraftarlar Kaf-Kaf için tek yürek oldu

Taraftarlar Kaf-Kaf için tek yürek oldu

Taraftarlar Kaf-Kaf için tek yürek oldu
Giriş Tarihi: 22.6.2020

FIFA kanalıyla kulübe puan silme tehlikesi oluşturan son yabancı futbolcu olan Igor Duric'in 170 bin Euro alacağını taraftar ve camianın desteğiyle kapatmak için seferberlik ilan eden Karşıyaka'nın başlattığı kampanyaya destek büyüyerek devam ediyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 200 bin TL katkı koyacağını açıkladığı kampanyaya Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eski yöneticilerden Mustafa Özçakar 5'er bin TL'yle destek vermişti. Daha önceki dönemlerde de yaptıkları kampanyalarla takımlarını zor durumdan kurtaran Karşıyakalılar, futbol takımının 6 puan silme cezası almaması için 13 Temmuz'a kadar gereken 1 milyon 300 bin TL hedefine ulaşmak için seferberlik ilan etti.

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