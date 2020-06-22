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Haberler Spor Trabzon zor virajda

zor virajda

Ligde şampiyonluk kovalayan , kupa finalinde de karşılaşacağı Alanya ile saat 21.00’de kritik maça çıkıyor.

Trabzon zor virajda
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Korona virüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Antalyaspor'u yarı finalde 4-0'lık srkorla mağlup eden ve finale adını yazdıran A.Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Karadeniz ekibi, bugün galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen M.Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek. Trabzon'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

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