  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor 15 futbolcunun anlaşması bitiyor

15 futbolcunun anlaşması bitiyor

15 futbolcunun anlaşması bitiyor
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Göztepe'de sezon sonu itibarıyla 15 futbolcunun sözleşmeleri bitecek. Sarı-kırmızılılarda kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar Gürler, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Göztepe'nin Fransız sol beki Leo Schwechlen geçtiğimiz günlerde, 3 aylık alacağını gerekçe göstererek sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Sözleşmesi bitecek olan ve isimleri birçok kulüp ile anılan futbolcularla henüz anlaşamayan yönetim görüşmeleri sezon sonuna ertelemişti. İzmir ekibinin ideal kadrosunda yer alan Beto Pimparel, Andre Castro, Titi ve Napoleoni yönetimin indirim talebini kabul etmemişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

15 futbolcunun anlaşması bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA