15 futbolcunun anlaşması bitiyor

Göztepe'de sezon sonu itibarıyla 15 futbolcunun sözleşmeleri bitecek. Sarı-kırmızılılarda kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar Gürler, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Göztepe'nin Fransız sol beki Leo Schwechlen geçtiğimiz günlerde, 3 aylık alacağını gerekçe göstererek sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Sözleşmesi bitecek olan ve isimleri birçok kulüp ile anılan futbolcularla henüz anlaşamayan yönetim görüşmeleri sezon sonuna ertelemişti. İzmir ekibinin ideal kadrosunda yer alan Beto Pimparel, Andre Castro, Titi ve Napoleoni yönetimin indirim talebini kabul etmemişti.