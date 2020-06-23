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Haberler Spor 1928 Bucaspor zirveye odaklandı

zirveye odaklandı

1928 Bucaspor zirveye odaklandı
Giriş Tarihi: 23.6.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve hesapları yapan 1928 Bucaspor, Kaynaklar Tesisleri'ndeki çalışmalarını tam gaz sürdürürken, futbolcuların istekli ve hırslı oluşu teknik ekibi umutlandırdı. Kalan 6 maçta lider Serik Belediyespor'la arasındaki 6 puan farkı kapatıp zirveye yerleşmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersin Aka'nın oyuncularını sürekli motive ettiği bildirildi. Sezonun ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan İzmir temsilcisinde her maçın final niteliği taşıdığını oyunculara anlatan Aka'nın, "Sizlere inanıyorum. Önceliğimiz şampiyon olarak bir üst lige yükselmek. Bunu başaracak güçteyiz. Önümüzde çok kritik müsabakalar var. Biz kazandıkça rakiplerimiz kaybedecektir" dediği öğrenildi.

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