Akhisarspor’a kabus çöktü

Korona virüs salgınıyla sezona ara verilmeden önce TFF 1. Lig'in en formda ve Süper Lig yarışında en iddialı takımlarından olan Akhisarspor, iki gün içinde yaşadığı şok gelişmelerle kahroldu. Yeşil-siyahlılar, üst üste kabus yaşarken, Altay mağlubiyetiyle de ilk 2 yarışında havlu atmanın eşiğine geldi. Ligde sezon 19 Mart'ta korona virüs salgını yüzünden durmadan önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp zirvenin ensesine yapışan Akigo, 93 günlük ara boyunca virüsten korunmak için her yolu denedi.

KONSANTRE OLAMADILAR

Daha önce takıma yapılan iki korona virüs testi de negatif çıkan yeşil-siyahlı ekip, Altay deplasmanından önce cuma günü girdiği testte ise üzücü bir haber aldı. Teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic dahil kulüpten 12 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı Akhisarspor, cumartesi günü takımın diğer futbolcuları ve çalışanlara 2 test daha yaptırırken maça hiç konsantre olamadı.