Altay Süper Lig’e koşuyor

TFF 1. Lig'e korona virüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçında, evinde, zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Altay, aldığı kritik galibiyetle Süper Lig umudunu güçlendirerek hedefe bir adım daha yaklaştı. Siyah-beyazlılar, son 5 haftaya ilk 2 iddiasını koruyarak girdi. En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi, 17 yıllık özlemi dindirmek için gün saymaya başladı. Üst üste, düşme hattında yer alan Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay, daha sonra zirve yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la final maçlarına çıkacak. Siyah-beyazlılar son hafta Giresun'a konuk olacak. Süper Lig potasındaki Erzurumspor'la arasındaki 4 puanlık farkı koruyan İzmir temsilcisi yükselişini sürdürdü.

KOŞUKAVAK FARK YARATTI

İzmir'de üst üste İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor, Altınordu, Hatayspor ve Akhisarspor'u yenerek iç sahada 6'da 6 yapan Altay, yenilgi yüzü görmediği Bornova Stadı'nda toplamda 7. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak da takımın başında çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan topladı.