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Haberler Spor Altınordu, dışarıda bir puana sevindi

Altınordu, dışarıda bir puana sevindi

Altınordu, dışarıda bir puana sevindi
Giriş Tarihi: 23.6.2020

TFF 1. Lig'de küme düşme hattıyla ilişkisini kesmeye çalışan Altınordu, deplasmanda Boluspor ile 0-0 berabere kalırken teknik direktör Hüseyin Eroğlu, alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Rakipleriyle aralarındaki 6 puanlık farkı koruduklarını belirten Hüseyin Eroğlu, "Boluspor alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Biz de rakibimizi en azından yanaştırmama hedefindeydik. Genel amacımız 1 puanla dönmekti. Kazanmayı tabii ki tercih edebilirdik ama rakip de savunmayı güçlü tutmaya çalıştı. Biz de güçlü tutmaya çalıştık. Sonuçta bizim için 1 puan ve rakiple aramızdaki puanı korumamız avantajdı" dedi. Kırmızı lacivertliler, ligin 30. haftasında 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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