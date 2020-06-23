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Haberler Spor Ankaragücü’nden TFF’ye itiraz

Ankaragücü’nden ’ye itiraz

Ankaragücü’nden TFF’ye itiraz
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Medipol Başakşehir maçında attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle federasyona itiraz edeceklerini açıkladı. Kulüp Başkanı Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın (bugün) yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti. Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen A.Gücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt nedeniyli iptal edilmişti.

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