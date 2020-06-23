Bu ne hal Göztepe

Süper Lig'de Lig'de korona virüs arası sonrası Trabzonspor'un ardından Btc- Turk Yeni Malatyaspor'a da boyun eğen Göztepe, son 6 maçında 5'inci yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı. Bu süreçte sadece erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e 3-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Yeni Malatyaspor'a da 2-1 kaybetti. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalan Göz-Göz, Avrupa kupalarına katılma umudunu da mucizelere bıraktı. Göztepe söz konusu son 6 maçında yalnızca 4 gol atabildi. Atılan gollerin 2'si penaltıdan gelirken, takımın ofansif alanda etkisizliği gözlerden kaçmadı. Göztepe bu süreçte Kayserispor'a (D) 1-0, Başakşehir'e 3-0, Kasımpaşa'ya (D) 2-0, Trabzonspor'a 3-1, Y.Malatyaspor'a (D) 2-1 yenilirken sadece erteleme maçında Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

PALUT'UN GÖZÜ GENÇLERDE

Sarı-kırmızılılar son altı maçlık bu süreçte kalesinde 11 gol gördü. Gidişatın farkında olduklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, "Bu kötü duruma son vermek için gerekenleri yapacağız" dedi. Palut'un kalan maçlarda performansı hayal kırıklığı yaratan oyuncuları kızağa çekeceği ve daha çok forma için mücadele edecek genç isimleri sahaya süreceği ifade edildi. Yönetimin ise futbolculara ciddi uyarılarda bulacağı vurgulandı.





GÖZTEPE TEPETAKLAK

Ligin ikinci yarısına müthiş başlayan Göztepe 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış 11 puanlık performansla Avrupa yarışı için avantaj yakalamıştı. Deplasmanda Antalya'yı 3-0, Konyaspor'u 3-1 yenip Denizli ile 1-1 berabere kalan Göz-Göz evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kalmıştı. Son 6 maçta 15 puan kaybeden Göztepe taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.