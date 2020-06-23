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Cansın Çınar yuvaya döndü

Daha önce Altekma forması giyen Cansın, ’ne çıkan eski takımı ile anlaştı.

Cansın Çınar yuvaya döndü
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Transfer çalışmalarıyla AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren TFL Altekma, bir önemli oyuncuyu daha kadrosuna kattı. 2013-2014 sezonunda Altekma forması giyen orta oyuncu Cansın Çınar, 6 yıl sonra yeniden yuvaya döndü. Geçen sezonu Tokat Belediye Plevne'de geçiren 30 yaşındaki 2.01 boyundaki voleybolcu spor yaşamına Arkasspor'da başladı. Ardından Halkbank, TED Kolej Ankara, Bal Spor ve İnegöl Belediyespor'da görev yapan Cansın, yeniden güzel günler geçirdiği Altekma'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Efeler Ligi kariyerine İzmir'de Altekma formasıyla devam edeceğini ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu belirten tecrübeli voleybolcu, "Çok mutluyum" dedi.

DURMUŞ: ONA ÇOK GÜVENİYORUZ
Cansın'ı yakından tanıdıklarını ve bunun tercihlerinde önemli bir etken olduğunu belirten Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ise, "Cansın çalışkan, takım ruhuna inanan ve hedefleri olan bir oyuncu. Kendisine hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

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