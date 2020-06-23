Çimşir’den tek değişiklik

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı. Bordo-mavililerde, Fenerbahçe ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.