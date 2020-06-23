  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Çimşir’den tek değişiklik

Çimşir’den tek değişiklik

Çimşir’den tek değişiklik
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı. Bordo-mavililerde, Fenerbahçe ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çimşir’den tek değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA