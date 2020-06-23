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Denizlispor'da Rize maçının hazırlıkları başladı

Denizlispor'da ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı, kuvvet çalışması ile sona erdi.

Denizlispor'da Rize maçının hazırlıkları başladı

23.06.2020, 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,13:20

Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı takımda 4 futbolcunun Rizespor mücadelesine çıkamayacağı açıklandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sabah saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı, kuvvet çalışması ile sona erdi. Sakatlığı devam eden Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi takımdan ayrı çalışırken, Rizespor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı. Bir süre önce bağırsak operasyonu geçiren Isaac Sackey'in ise iyileştiği belirtildi.


Öte yandan, Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Zeki Yavru ile Beşiktaş maçında 4. sarı kartını gören Oğuz Yılmaz cezalı olduğundan dolayı Rizespor maçında oynayamayacak.Denizlispor, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

IHA

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