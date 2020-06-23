Deplasmanda depresyonda

KASIMPAŞA'YA 2-0 yenilen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çekti. Kanarya, son 5 deplasman maçları baz alındığında en az puan toplayan ikinci ekip oldu. Sarı-lacivertliler, konuk olduğu son 5 lig deplasmanında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, bu süreçte 5 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından en az puan alan ikinci takım oldu. Kanarya söz konusu dönemde oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırabildi. Bu süreçte kalesinde 9 gole engel olamayan Fenerbahçe, son iki deplasmanda ise gol atma başarısı gösteremedi.