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Haberler Spor Deplasmanda depresyonda

Deplasmanda depresyonda

Deplasmanda depresyonda
Giriş Tarihi: 23.6.2020

KASIMPAŞA'YA 2-0 yenilen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çekti. Kanarya, son 5 deplasman maçları baz alındığında en az puan toplayan ikinci ekip oldu. Sarı-lacivertliler, konuk olduğu son 5 lig deplasmanında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, bu süreçte 5 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından en az puan alan ikinci takım oldu. Kanarya söz konusu dönemde oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırabildi. Bu süreçte kalesinde 9 gole engel olamayan Fenerbahçe, son iki deplasmanda ise gol atma başarısı gösteremedi.

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