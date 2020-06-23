Fener bombalıyor

Süper Lig'de haftayı Kasımpaşa yenilgisiyle kapatarak Avrupa hedefini riske atan F.Bahçe, gelecek sezona yönelik çalışmalarına hız verirken dün ortaya atılan iddialar camiada heyecan yarattı. Kanarya'nın ezeli rakibi G.Saray'a çalım atıp Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile söz kestiği kaydedilirken, Kanarya'nın orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'nin de Yiğido yolunda olduğu konuşuluyor.

ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Mert Hakan transferinde ufak tefek detayların kaldığı iddiaları ortaya atılırken bir orta saha oyuncusunun da Fransa'nın Marsilya kulübünden geleceği öne sürülüyor. Marsilya'nın, senelik 4.5 milyon Euro ücreti bulunan 30 yaşındaki Kevin Strootman'ı maliyetinden kurtulmak adına F.Bahçe'ye teklif ettiği oyuncu için para da istemeyeceği konuşuluyor. Kanarya'nın bu öneri karşısındaki tavrı merakla beklenirken savunma konusunda da Union Berlin forması giyen Neven Subotic için harekete geçildiği konuşuluyor. 1.93'lük stoperin savunmayı toparlaması beklenirken oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2021'in Haziran ayında sona eriyor.