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Golcü Paixao tutulmuyor

Altay’ın Akhisarspor’u 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Portekizli yıldız, gol sayısını 19’a çıkardı. Tecrübeli forvet, yarıştaki en yakın rakibi olan ’ya da 8 gol fark atmış oldu.

Golcü Paixao tutulmuyor
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Altay'ın rekortmen gol kralı Paixao, pandemi öncesinde attığı gollerine normalleşme döneminde de devam etti. Akhisarspor'a karşı 2 gol daha atan Portekizli yıldız, gol sayısını 19'a çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu istatistikle gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi olan Giresunsporlu Rusescu'ya tam 8 gol fark atmış oldu. Paixao bir gol daha atması halinde sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 30 bin Euro bonus elde edecek. Gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan ve son 9 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayan Paixao, bu periyotta Boluspor, Adanaspor (3), Bursaspor, Altınordu, Hatayspor (2), Fatih Karagümrük ve Akhisarspor (2) filelerini toplam 11 kez sarstı. Paixao, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 29 gol atarak Pote'yi geride bırakmış ve TFF 1. Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmuştu.

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