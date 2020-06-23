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Haberler Spor Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, maçının hazırlıklarını sürdürdü

'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

23.06.2020, 18:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,18:23

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.



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