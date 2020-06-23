Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.
Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.
Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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