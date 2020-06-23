G.Saray’da sıkıntılı günler

Süper Lig'e verilen ara sonrası oynadığı Ç.Rize maçında Muslera ve Andone'nin sezonu kapatması, Donk ve Adem'in cezalı duruma düşmesiyle sarsılan G.Saray, G.Antep FK maçında da benzer bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Aslan'da bu kez Mariano ile Ahmet Çalık'ın cezası ve Falcao'nun sakatlanması moralleri alt üst ederken kritik Başakşehir mücadelesi öncesi takımda büyük sıkıntı yaşanıyor. İki haftadan sadece 1 puan çıkartabilen sarı-kırmızılılar zirveden iyice uzaklaşırken Fatih Terim'in bu haftaki zorlu randevuya yönelik nasıl bir plan yapacağı merak konusu oldu.

TEK TESELLİ RYAN DONK'UN DÖNÜŞÜ

Başakşehir sınavı sarı-kırmızılılar için şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak içinde önem taşıyor. Galatasaray'ın savunma tandemindeki sıkıntılar devam ederken, cezasını tamamlayan Ryan Donk'un geri dönecek olması teknik heyetin tek tesellisi oldu. Bu arada genç Emin Bayram da stoperde şans bekliyor. Ekibin bir başka savunma oyuncusu Marcao'nun Başakşehir maçına yetişip yetişmeyeceği de bu hafta netleşecek. Süper Lig'de en son Gençlerbirliği karşısında 3 puan alan Galatasaray, 4 maçtır galip gelemiyor. Sivas deplasmanında ve Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, 27'nci haftada Çaykur Rizespor'a mağlup olurken, Gaziantep FK maçından 1 puan çıkarabildi.



BELKİ 2. YARI

Galatasaray'da önceki günkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Falcao'nun Başakşehir mücadelesinde 90 dakika oynamasının zor olduğu öne sürüldü. Kolombiyalı yıldızın Başakşehir maçının ikinci yarısında görev yapması beklenirken sarı-kırmızılı ekipte Adem Büyük'ün de cezalı olması nedeniyle hücumda Onyekuru'nun görev alması bekleniyor.



10 GOL 1 ASİST

Falcao, G.Antep FK mücadelesinde kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltirken, Kolombiyalı yıldız Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da bir asist yapmıştı. Başarılı golcü ayrıca Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında da 1 gol kaydetmişti