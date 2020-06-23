Hakem formaları ile dünya evine girdiler

Kayseri Bölgesi hakemleri Fulya Fırat Çıtak ile Ahmet Çıtak, düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdiler. Fulya ile Ahmet, Kayseri'nin Sarıoğlan Belediyesi nikah salonuna gelinlik damatlık giyerek değil, hakem formaları giyerek geldiler. Düzenlenen törende şahitlerin huzurunda bir kez daha evlenmek istediklerini söyleyen genç çiftin nikahı kıyıldı. Futbol sayesinde tanıştıklarını söyleyen çift, "Böyle bir karar aldık ve çok mutluyuz. Bizim için unutulmaz bir an oldu. Bundan sonraki süreçte de futbola hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Kayseri Bölgesi hakemlerin nikah töreni sosyal medyada büyük beğeni topladı.