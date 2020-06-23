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Herkes çok mutlu

Profesyonel şube başkanı , “Kritik maçı kazanarak, yolumuzu iyice açtık” dedi.

Herkes çok mutlu
Giriş Tarihi: 23.6.2020

AKhisarspor'u 3-1 yenen Altay'da büyük sevinç yaşanıyor. Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, rakipleri karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Bozok, "Karantina sürecinde her zaman yarın maç varmış gibi planlar yaptık. Çok kritik bir maçı kazanarak yolumuzu açtık" dedi. HASRET BİTECEKKendilerinden önce oyna-nan maçların sonuçlarını gör-düklerini, alınacak üç puanın Altay'ı nereye taşıyacağını bil-diklerini açıklayan Hilmi Bozok şöyle konuştu: "Sonuçta yeniden Play-Off'un içine gir-dik. Kalan 5 maçın hepsini kazanmak istiyoruz. Artık önümüzdeki Eskişehirspor maçına bakacağız. Eskişehir deplasmanından da üç puanla dönerek, 17 yıldır uzak kaldığımız Süper Lig'e çıkıp Büyük Altay taraftarını mutlu etmek istiyoruz."

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