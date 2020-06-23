  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Jerome 54 maçta sadece 9 gol attı

Jerome 54 maçta sadece 9 gol attı

Jerome 54 maçta sadece 9 gol attı
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Göztepe'nin iki sezon önce İngiltere'nin Championship Ligi ekiplerinden Derby County'den transfer ettiği Cameron Jerome beklentileri karşılayamadı. İki sezonda 54 maç süre alan İngiliz golcü sadece 9 golde kalırken taraftarların da tepkisine neden oldu. Bu sezon 24 maçta sadece 3 gol üretebilen 33 yaşındaki golcünün de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetime kalmak istediğini bildiren Jerome'un durumunun ne olacağı ise merak konusu. Trabzonspor maçında sakatlanan Jerome'un Alanya maçında oynama ihtimali ise az.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jerome 54 maçta sadece 9 gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA