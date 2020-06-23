Jerome 54 maçta sadece 9 gol attı

Göztepe'nin iki sezon önce İngiltere'nin Championship Ligi ekiplerinden Derby County'den transfer ettiği Cameron Jerome beklentileri karşılayamadı. İki sezonda 54 maç süre alan İngiliz golcü sadece 9 golde kalırken taraftarların da tepkisine neden oldu. Bu sezon 24 maçta sadece 3 gol üretebilen 33 yaşındaki golcünün de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetime kalmak istediğini bildiren Jerome'un durumunun ne olacağı ise merak konusu. Trabzonspor maçında sakatlanan Jerome'un Alanya maçında oynama ihtimali ise az.