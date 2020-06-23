Kara Kartal’dan Trezeguet atağı

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, transferde sürpriz bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü. Yapacağı transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı ismin G.Saray'ın da listesinde olan Trezeguet olduğu ileri sürüldü. Arap medyası daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da da forma giyen ve İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın oyuncusu olan yıldız isim için Kara Kartal'ın girişimlerini hızlandırdığını öne sürdü. Sol ve sağ kanatta forma giyebilen oyuncu El Ahly Kahire, RSC Anderlecht, Royal Excel Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da forma giydi.

33 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

Bu sezon toplamda 33 maça çıkan ve 1740 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol 3 asist üretti. Kasımpaşa ile son sezonunda ligde 9 gol, 9 asistle oynayan oyuncu Premier Lig'e geçiş yapmıştı. Mısır Milli Takımı'nda da 31 maçta oynayan oyuncunun burada da 6 golü bulunuyor.