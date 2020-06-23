Karşıyaka'da koronavirüs testleri negatif

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 Haziran'da yapılan testlerde bir futbolcusunda koronavirüse rastlanan Karşıyaka'da 14 günlük karantina süreci beklendikten sonra dün takıma yapılan ikinci virüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Virüsün diğer futbolculara da bulaşmasından endişe eden yeşil-kırmızılılar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sonuçla derin bir nefes aldı. Kaf-Kaf'ta ilk PCR testi sonucu pozitif çıkan genç futbolcu da iyileşip üst üste girdiği 2 testin sonucu da negatif çıktı. 2 haftadır 7'şer kişilik gruplar halinde çalışan Karşıyaka, takımda yeni bir vakaya rastlanmaması üzerine antrenmanlara takım olarak başlayacak.



Yeşil-kırmızılılar, 4 aylık aradan sonra 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağı açıklanan sezonla ilgili Futbol Federasyonu'nun vereceği son kararı da bekliyor. Kulübün FIFA kanalıyla kesinleşmiş borçlu olduğu son eski yabancı futbolcu Igor Duric'e 6 puan silme cezası almamak için 13 Temmuz'a kadar 170 bin Euro alacağını taraftar desteğiyle ödemeye çalışıp geçen hafta kampanya başlatan Karşıyaka'da, İstanbul'da bulunan yönetici Yusuf Güven, kampanyaya 50 bin TL'yle destek oldu. Taraftarlar da destek toplamak için sosyal medyada, "KafKafTekYürek" etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.





BEŞİKTAŞ'IN DOĞUKAN ISRARI

Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'ye menajeri kanalıyla talip olan Beşiktaş'ın kulübe resmi teklif yaptığı açıklandı. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, katıldığı bir radyo programında, "Doğukan İnci için kulübümüze Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Doğukan'a sezon öncesi Lille'in de ilgisi vardı fakat transfer gerçekleşmedi.

Transferin maddi boyutuyla yönetimimiz ilgileniyor" açıklamasını yaptı. Doğukan'ın menajeri, bu sezon 3'üncü Lig'de 24 maçta 12 gol atan forvet için yeşil-kırmızılı kulübe Beşiktaş'ın 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğunu açıklamış, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise pazarlığı 600 bin Euro'dan açmıştı. Genç oyuncunun Şubat 2018'de profesyonel olduğu kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi var.

DHA

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