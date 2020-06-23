Kasımpaşa son 6 maçta coştu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son 6 maçında sergilediği performansla ilk 22 haftada elde ettiği puana ulaştı. Sezonun ilk 22 haftasında sadece 16 puan toplayabilen lacivert-beyazlı ekip, son 6 maçının 5'ini kazandı, birinden ise beraberlikle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, böylece Süper Lig'de kritik haftalar öncesi küme düşme hattından uzaklaştı ve 32 puanla 11. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ayrıca Süper Lig tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 4 maçını kazandı. Bu kulvarda 16. sezonunu yaşayan lacivert-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 müsabakada sırasıyla Yukatel Denizlispor (2-0), Hes Kablo Kayserispor (5-1), Göztepe (2-0) ve Fenerbahçe'yi (2-0) mağlup etti.