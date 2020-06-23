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KSK kritik testten geçti

’da bir futbolcuda virüs çıkmasının ardından 14 günlük kuluçka süresi bitti. Sorun çıkmazsa takım halinde idmanlar yapılacak

KSK kritik testten geçti
Giriş Tarihi: 23.6.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta antrenmanlara yeniden başladığı 8 Haziran'da bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Karşıyaka, ikinci kez testten geçti. Takıma yeniden test yaptırmak için 14 günlük kuluçka süresini bekleyen yeşil-kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde korona virüs testi oldu. Test sonuçları bugün çıkacak. Son 2 haftadır 7'şer kişilik gruplar halinde farklı saatlerde çalışıp farklı saatlerde yemekhaneyi kullanan Kaf-Kaf, tüm testler negatif çıktığı takdirde bugün takım halinde antrenmanlara başlayacak. Son olarak Akhisarspor'da 12 kişide birden virüse rastlanmasıyla yeşil-kırmızılılar tedbiri sıkı tutuyor.

FUTBOLCUDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ
Karşıyaka'da korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyip evinde ilaç tedavisi gören genç futbolcunun karantina süresi sona erdi. Üst üste son 2 korona virüs testi negatif çıkan futbolcu takımın diğer testleri de negatif çıkarsa hafta içinde antrenmanlara dönecek.

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