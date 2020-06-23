KSK kritik testten geçti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta antrenmanlara yeniden başladığı 8 Haziran'da bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Karşıyaka, ikinci kez testten geçti. Takıma yeniden test yaptırmak için 14 günlük kuluçka süresini bekleyen yeşil-kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde korona virüs testi oldu. Test sonuçları bugün çıkacak. Son 2 haftadır 7'şer kişilik gruplar halinde farklı saatlerde çalışıp farklı saatlerde yemekhaneyi kullanan Kaf-Kaf, tüm testler negatif çıktığı takdirde bugün takım halinde antrenmanlara başlayacak. Son olarak Akhisarspor'da 12 kişide birden virüse rastlanmasıyla yeşil-kırmızılılar tedbiri sıkı tutuyor.

FUTBOLCUDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Karşıyaka'da korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyip evinde ilaç tedavisi gören genç futbolcunun karantina süresi sona erdi. Üst üste son 2 korona virüs testi negatif çıkan futbolcu takımın diğer testleri de negatif çıkarsa hafta içinde antrenmanlara dönecek.