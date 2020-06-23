S.Lizbon’dan Diaby teklifi

Portekiz kulübü Sporting Lizbon, bu sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby için siyah-beyazlı kulübe satın alma teklifi yaptı. A Bola'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, kiralama sözleşmesinde yazan 5 milyon Euro'yu talep etmediğini ve sadece 3 milyon Euro istediklerini iletirken siyahbeyazlı ekip bu teklifi düşünmeye başladı. Diaby, bu sezon 30 maça çıktı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.