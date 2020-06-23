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Haberler Spor Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor Rize maçını kim yönetecek? Göztepe Alanya maçını kim yönetecek?

'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor maçını kim yönetecek? Alanya maçını kim yönetecek?

'in 29. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Denizlispor maçını , Alanya maçını ise yönetecek.

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor Rize maçını kim yönetecek? Göztepe Alanya maçını kim yönetecek?

23.06.2020, 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,13:34

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Denizlispor Çaykur Rizespor maçını Cüneyt Çakır, Göztepe Alanya maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Denizlispor geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 5 -1 yenilirken, Göztepe'de Malatya ile 1-1 berabere kalmıştı. İki Ege ekibinin kalan maçları oldukça kritik. İşte 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

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