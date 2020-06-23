Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor Rize maçını kim yönetecek? Göztepe Alanya maçını kim yönetecek?

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Denizlispor Çaykur Rizespor maçını Cüneyt Çakır, Göztepe Alanya maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Denizlispor geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 5 -1 yenilirken, Göztepe'de Malatya ile 1-1 berabere kalmıştı. İki Ege ekibinin kalan maçları oldukça kritik. İşte 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler...
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