Trabzon’a Alanya çelmesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, önde olduğu maçta son saniye golüyle Alanyaspor ile berabere kaldı: 2-2. 7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 9'da Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi. 45+1'de sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 45+4'te Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 51'de Abdülkadir Ömür'ün ara pasını Pilip Novak tamamladı, ilk vuruşu kaleci Marafona'dan dönüp tekrar önünde kalınca, tecrübeli yıldız topu ağlara yolladı:

1-2. SON SÖZ BASATEKAS'IN

79'da Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı sert faulün ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 82'de N'Sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 90+5'te Basatekas ceza sahası dışından çektiği sert şutla skoru belirledi: 2-2.