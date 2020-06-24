Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
İLK TEST POZİTİFTİ
Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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Akhisarspor'da Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcunun Kovid-19 testleri negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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