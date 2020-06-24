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Haberler Spor Balıkesirspor’un iç saha kabusu

Balıkesirspor’un iç saha kabusu

Balıkesirspor’un iç saha kabusu
Giriş Tarihi: 24.6.2020

TFF 1.Lig'in 29. haftasında Menemenspor'a evinde 1-0'lık sonuçla mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor iç sahadaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Kovid-19 salgını nedeniyle liglere verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından Balıkesir Atatürk Stadı'nda Menemenspor'u ağırlayan Bal-Kes, rakibine tek golle mağlup oldu. Bu sonucun ardından galibiyet hasretini 6, iç sahadaki 3 puan hasretini ise 10 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, ligde son galibiyetini 23. haftada deplasmanda oynanan Giresunspor'a karşı 3-0'lık skorla almıştı. Evindeki son galibiyetini ise 26 Ekim 2019 tarihinde Adanaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Balıkesirspor, bu maçtan sonra evinde oynadığı 10 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. 35 puanla 12. sırada bulunan Bal-Kes, son 5 haftada Hatayspor (D), Karagümrük, Akhisarspor (D), Eskişehir ve Osmanlıspor (D) ile karşılaşacak.

ÜMİT YÖNEY

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