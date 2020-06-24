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Haberler Spor Başkan Ağaoğlu testten geçti

Başkan Ağaoğlu testten geçti

Başkan Ağaoğlu testten geçti
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Alanyasporlu yöneticiler, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun maçta alkollü olduğunu iddia ederken, Ağaoğlu, Trabzon'a dönüşte havaalanında alkol testine girdi. Ağaoğlu'na yapılan alkol testi 'O' promil çıktı. Anasından doğduğundan beri ağzına alkol koymadığını belirten Ağaoğlu, "Neyin savaşını veriyorlar. Böyle büyük iftira olur mu. Başımızı ve omuzlarımızı dik tutacağız. Kazanılacak 6 maçımız var. Bu takım Süper Lig şampiyonu olacak. Yaşananlar bizleri etkilemeyecek. Sezon bittiğinden mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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