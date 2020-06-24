Bir acayip zor yarış

Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışında heyecan giderek yükseliyor. Medipol Başakşehir'in Ankaragücü'nü yenerek Ankara'dan 3 puanla dönmesi ve Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki puan kaybı 28. haftada liderliğin yer değiştirmesine neden oldu. Puanını 59'a yükselten Başakşehir, Trabzonspor'un önüne geçerek bu sezon ilk kez zirveye yerleşti. Başakşehir, Trabzonspor'un 2, Sivasspor'un 6, G.Saray'ın 8 puan önüne geçti ve zirve iddiasını güçlendirdi.

TRABZONSPOR'UN İŞİ DAHA ZOR

Başakşehir, zirve yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı bu hafta ağırlayacak. Daha sonra Antalyaspor Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor ise Sivasspor ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadıkları haftayı Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi lider Başakşehir'in 2 puan gerisine düştü. Bordomavili ekip önümüzdeki 3 haftada A.Gücü, Galatasaray ve Antalyaspor ile oynayacak.

SİVASSPOR'UN AVANTAJI FİKSTÜR

Sivas şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında fikstürü en rahat ekip olarak gözüküyor. Kırmızı-beyazlılar, kalan 6 haftada Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe ile karşılaşacak. Son iki maçta kayıplar yaşayan Galatasaray ise iki haftada üst üste şampiyonluk yarışına nefes nefese devam eden Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılacak. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Alanya, A.Gücü, Göztepe ve Antalya ile kapışacak.



ÖNÜMÜZDEKİ 2 HAFTA KRİTİK

VERİLEN aranın ardından heyecanı kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 29 ve 30. haftalar ligin geleceğini biraz daha şekillendirecek. Hedeften biraz uzaklaşan 4. sıradaki Galatasaray, oynayacağı maçlarda hem kendi kaderini hem de şampiyonu belirleyecek. Sarı-kırmızılılar, lider Başakşehir'le oynadıktan sonra Trabzonspor'la karşılacak. Galatasaray iki maçtan da galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertecek ve bu maçlar aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin ligdeki kalan maçları adına büyük oranda belirleyici olacak.



FIRTINA AVANTAJLI

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul temsilcisi lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Trabzonspor'un arasında iki puan fark bulunurken, iki takım sezonu aynı puanda bitirirse Karadeniz ekibi gol averajıyla şampiyonluğunu ilan edecek.