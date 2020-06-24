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Büyük zarar

Lige verilen salgın arasından sonra şampiyonluk hedefiyle dönen , oynadığı 2 maçta 1 puan alırken, hedefe ulaşamaması halinde 32 milyon Euro maddi kayba uğrayacak.

Büyük zarar
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Süper Lig'de son iki sezonda üst üste şampiyon olan Galatasaray'da bu sezon işler iyi gitmiyor. Lige verilen salgın arasından sonra şampiyonluk hedefiyle dönen ancak oynadığı 2 maçta 1 puan alarak zirvenin 8 puan gerisine düşen ve kalan 6 haftada şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, büyük bir geliri kaçırmak üzere. Eğer sarıkırmızılılar, hedefine ulaşamazsa en az 32 milyon Euro gelir kaybına uğrayacak.

DEVLER LİGİ'NE GİDEMEZSE
Şuan puan cetvelinde 4. sırada bulunan G.Saray, ligi de bu şekilde bitirmesi durumunda 21.3 milyon TL sıralama priminden de mahrum kalacak. Geçen sezon ligde 66 milyon TL gelir elde eden sarı-kırmızılılar, bu sezon kalan 6 maçının tamamını kazanırsa yine aynı miktara ulaşabilecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda zarar daha da büyüyecek. İstanbul temsilcisi, geçen sezon oynamadan 225.5 milyon

OĞULCAN VE EMRE TAMAM
Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile Çaykur Rizespor'un bu sezonki yıldızı Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Adem Büyük'ü kadrosuna katan ve tecrübeli futbolcudan istediği verimi alan sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'da da yine aynı yolu izleyecek.

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